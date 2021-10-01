США предсказали новую Великую депрессию

Британский инвестор Джереми Грэнтэм предсказал США новый экономический кризис, который превзойдет Великую депрессию. Свой прогноз миллиардер озвучил в интервью с CNBC, выдержки из материала приводит MarketWatch. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Грэнтэм рассказал, что на фондовом рынке США образовался "даже более безумный пузырь", чем в 1929 году, когда рынок ценных бумаг несколько лет стремительно рос, а затем рухнул, после чего в экономике начался спад, известный как Великая депрессия. Этот период характеризуется сокращением ВВП Соединенных Штатов с 103,9 миллиарда долларов в 1929 году до 56 миллиардов долларов в 1933 году и падением уровня промышленного производства на 40 процентов. Тогда уровень безработицы достигал 25 процентов. "Этот "пузырь" крупнее, чем когда-либо в США. Цены на недвижимость, облигации, акции и товары переоценены", - подытожил инвестор.

Он заявил, что нынешний "пузырь" превосходит и размеры "пузыря доткомов", существовавшего на рынке примерно с 1995 года по 2001 год. Тогда невероятную популярность обрели акции интернет-компаний, домен которых, как правило, заканчивался на .com ("дот-ком"). Бурному росту стоимости акций не мешали и сообщения об убыточности многих технологических компаний. Когда "пузырь" лопнул, инвесторы потеряли около пяти триллионов долларов.

Инвестор предупреждал о "надувшемся пузыре" еще в июне 2020 года. Сегодняшние участники рынка долгое время игнорировали любые плохие новости, однако "пузырь", как считает Грэнтэм, лопнет в ближайшие месяцы и это может произойти "в любой момент". По его словам, рынок какое-то время, подобно вампиру, будет держаться, однако обрушение неизбежно. Тогда индекс S&P 500 (он состоит из акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на американских биржах) обрушится на 10 или более процентов. В 2021 году S&P 500 вырос более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

"Рынок настолько оптимистичен, что даже если данные оборачиваются против него, как это происходит сегодня, рынок не обращает на это внимания", - посетовал Грэнтэм. Он отметил, что инвесторы игнорируют повышение процентных ставок, сокращение закупок облигаций Федеральной резервной системой и рост инфляции. Участников рынка не беспокоит и давление на прибыль корпораций.

Аналитик также обратил внимание на "пузырь" на американском рынке недвижимости. "Цены на жилье в США сегодня выше, чем на пике жилищного пузыря в 2006 году. Этот показатель еще выше в Австралии, Канаде, Англии, Гонконге, Шанхае и так далее. Это глобальный жилищный пузырь", - предупредил Грэнтэм.

Помимо прочего, он подчеркнул необходимость срочно принять эффективные меры по борьбе с изменением климата. "Если мы не решим экологические проблемы, наше общество в том виде, в каком мы его знаем, начнет рушиться. Погода катится к черту; все начинают осознавать опасность изменения климата. Озеленение экономики, декарбонизация всей промышленной системы - это самая большая проблема, с которой мы когда-либо сталкивались" - заключил миллиардер.

Джереми Грэнтэм - один из самых известных и уважаемых инвесторов в мире. Ранее он успешно выявлял "пузыри" на рынке. Однако некоторые аналитики считают Грэнтэма излишне пессимистичным в отношении рынка ценных бумаг.