В Венесуэле рассчитывают получить еще 10 млн доз вакцины "Спутник V"

Венесуэла надеется получить от российской стороны еще 10 млн доз вакцины "Спутник V".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу заявил министр промышленности и национального производства боливарианской республики Хорхе Арреаса, который возглавляет делегацию своей страны на заседании российско-венесуэльской межправительственной комиссии в Москве.

"Мы получили более трех миллионов доз вакцины "Спутник V". И мы надеемся, что в скором времени получим десять миллионов доз <...>. Наша цель - выйти на уровень вакцинации 70% населения, а также начать вакцинацию несовершеннолетних. И это, конечно, огромная поддержка со стороны Российской Федерации, бескорыстная поддержка, и мы ее очень ценим", - отметил он.