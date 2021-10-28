США решили заработать на корпорациях сотни миллиардов долларов

Сенаторы США предложили ввести минимальный налог для крупных компаний, который может принести бюджету сотни миллиардов долларов. Корпорации будут обязаны платить минимум 15 процентов от прибыли, если заработали более одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поступления от нового налога могут составить от 300 до 400 миллиардов долларов в течение 10 лет. Предложение рассматривается как еще один источник для финансирования плана президента США Джо Байдена. Сейчас обычная налоговая ставка для корпораций составляет 21 процент. До такого уровня она была снижена во время президентства Дональда Трампа. "Лазейки" в виде льгот позволяют компаниям опускать ставку до гораздо более низкой. Демократы хотели повысить налоговую ставку до 28 процентов, но в итоге решили предложить 15-процентный минимальный налог на прибыль в качестве компромисса. Если инициатива будет принята, компании больше не смогут с помощью льгот снижать ставку ниже 15 процентов.

Соавтор реформы Элизабет Уоррен заявила, что налог направлен прежде всего на большие корпорации, которые увиливают от выплат с помощью льгот. "Это фактически налог для таких компаний, как Amazon, которые сообщают своим акционерам и общественности о прибыли в 10 миллиардов долларов, устанавливают на ее основе зарплату генеральному директору, а потом поворачиваются к налоговому управлению, говорят "привет" и благодаря лазейкам могут ничего не платить в виде налогов", - заявила сенатор.

Попытками реформировать систему налогообложения недовольны большие компании и миллиардеры, которым придется платить больше. В октябре стало известно, что ведущие международные корпорации США разработали стратегию противодействия экономическому законопроекту, который предлагает администрация президента США Джо Байдена. Такие компании, как Apple, Amazon, Microsoft и Disney намерены через лобби-группы препятствовать повышению налогов.