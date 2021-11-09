Белый дом пока не может сказать, когда состоится встреча Путина и Байдена

Американские власти пока не в состоянии сообщить, могут ли глава российского государства Владимир Путин и президент США Джо Байден встретиться до конца года лично или в режиме онлайн. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается вашего второго вопроса, я не могу анонсировать какую-либо встречу", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о том, могут ли Путин и Байден провести переговоры лично или в формате видеосвязи до конца текущего года.

Как заявил в ноябре пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Москва и Вашингтон обоюдно заинтересованы в организации прямых контактов президентов в ближайшее время.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита Группы двадцати в Риме обсудил с Байденом тему российско-американских контактов на высшем уровне. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" он сообщил, что американский лидер во время их встречи подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с российским коллегой и передал ему наилучшие пожелания.