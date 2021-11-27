https://news.day.az/world/1408670.html Китай успешно запустил спутник Zhongxing-1D
Китай успешно запустил спутник Zhongxing-1D
Китай произвел успешный запуск спутника Zhongxing-1D с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Об этом сообщило агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ракета-носитель Long March 3B со спутником стартовала с пусковой площадки в 00:40 по пекинскому времени (20:40 по бакинскому времени). Аппарат успешно вышел на заданную орбиту.
Нынешний запуск стал 399-м для ракет-носителей серии Long March.
КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также осуществляет запуски аппаратов по исследованию небесных тел, в частности Луны и Марса.
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