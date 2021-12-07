https://news.day.az/world/1412738.html В Украине попытались уложить асфальт в луже - ВИДЕО
В Украине попытались уложить асфальт в луже - ВИДЕО
В Херсоне проводили дорожные работы по укладке асфальта прямо в лужах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом говорится в сюжете ТСН.
Видео работ во время дождя снял один из местных жителей и опубликовал в соцсети.
После публикации на инцидент обратила внимание инспекция по благоустройству города.
Сообщается, что дорожные работы временно остановили, подрядчик оштрафован.
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