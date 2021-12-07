В Украине попытались уложить асфальт в луже

В Херсоне проводили дорожные работы по укладке асфальта прямо в лужах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео работ во время дождя снял один из местных жителей и опубликовал в соцсети.

После публикации на инцидент обратила внимание инспекция по благоустройству города.

Сообщается, что дорожные работы временно остановили, подрядчик оштрафован.