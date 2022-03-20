Более 1,5 млн детей стали беженцами в результате событий в Украине

С 24 февраля более 1,5 млн детей в результате событий в Украине стали беженцами.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

"Начиная с 24 февраля более 1,5 млн детей покинули Украину и стали беженцами", - говорится в документе.

Детский фонд ООН также призвал усилить меры по защите детей, уехавших в последние недели из Украины.