https://news.day.az/world/1446116.html Более 1,5 млн детей стали беженцами в результате событий в Украине - ЮНИСЕФ
Более 1,5 млн детей стали беженцами в результате событий в Украине - ЮНИСЕФ
С 24 февраля более 1,5 млн детей в результате событий в Украине стали беженцами.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.
"Начиная с 24 февраля более 1,5 млн детей покинули Украину и стали беженцами", - говорится в документе.
Детский фонд ООН также призвал усилить меры по защите детей, уехавших в последние недели из Украины.
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