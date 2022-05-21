https://news.day.az/world/1463767.html В казахстанском Шымкенте возле роддома произошел взрыв - ВИДЕО
В казахстанском Шымкенте возле роддома произошел взрыв - ВИДЕО
Взрыв произошел утром 21 июня в районе родильного дома № 1 в городе Шымкент на юге Казахстана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что взрыв нанес повреждения расположенному рядом пятиэтажному жилому дому.
В департаменте полиции сообщают, что взрыв произошел в межбольничной аптеке. Пока причины произошедшего неизвестны. Предполагается, что мог взорваться кислородный баллон. Пострадавшего сторожа больницы госпитализировали.
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