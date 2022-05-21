В казахстанском Шымкенте возле роддома произошел взрыв

Взрыв произошел утром 21 июня в районе родильного дома № 1 в городе Шымкент на юге Казахстана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что взрыв нанес повреждения расположенному рядом пятиэтажному жилому дому.

В департаменте полиции сообщают, что взрыв произошел в межбольничной аптеке. Пока причины произошедшего неизвестны. Предполагается, что мог взорваться кислородный баллон. Пострадавшего сторожа больницы госпитализировали.