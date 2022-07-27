Самый большой в мире атомоход вернулся в базу Северного флота

Атомная подводная лодка (АПЛ) ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула", которая является самым большим атомоходом в мире, вернулась в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота России в Северодвинске. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли, передает Day.Az.

"Корабль около месяца выполнял различные задачи учебно-боевой подготовки", - рассказал он, не уточнив, когда планируется следующий выход ТК-208 в море.

По словам собеседника агентства, экипаж тяжелого атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской" постоянно участвует по всех мероприятиях боевой подготовки флота. Также его используют в ходе различных испытаний новых АПЛ, которые строят на заводе "Севмаш".