В ЮАР на престол возведен новый король зулусов

Принц Мисузулу Синкобиле Зулу прошел сегодня в Южно-Африканской Республике (ЮАР) торжественную церемонию возведения на престол, приняв титул короля зулусов.

Об этом сообщил местный новостной портал Independent Online, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Принц Мисузулу совершил священный ритуал для зулусских монархов, который заключается во вхождении в загон для крупного рогатого скота (крааля), находящегося на территории королевского дворца Эниокени в Нонгоме на юго-востоке ЮАР. По традиции, в этот момент будущий монарх получает от предков благословение и священную силу и соединяется с ними. После этого претендент на престол провозглашается королем.

Отметим, что монарший престол зулусов освободился в марте 2021 года после смерти короля Гудвилла Звелитини от последствий коронавируса. В королевской семье не было одного мнения о том, кто должен наследовать титул. После продолжительных споров, часть из которых проводилась в суде ЮАР, большая часть членов королевской семьи признали королем сына третьей жены Звелитини 48-летнего принц Мисузулу. Президент республики Сирил Рамапоса в марте от имени страны официально признал Мисузулу королем зулусов. В настоящее время он занял престол, пройдя посвящение.

Напомним, что аналогичный ритуал на прошлой неделе совершил старший сын короля Звелитини принц Симакаде, оспаривающий права на престол. Сторонники принца Мисузулу объявили самозванцем Симакаде. Звелитини занимал трон около 50 лет, он имел шесть жен, у него осталось 26 детей. Зулусский престол является самым престижным среди традиционных лидеров республики. Зулусы представляют собой самый многочисленный народ ЮАР, который насчитывает 11 млн человек. У короля зулусов нет политической власти, при этом он является символом своего народа и моральным авторитетом.