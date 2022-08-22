Пакистанская полиция выдвинула обвинения против бывшего премьера Имран Хана

Полиция Пакистана предъявила обвинение бывшему премьер-министру страны Имран Хану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, полиция обвиняет Имран Хана в нарушении антитеррористического акта страны путем угроз государственным чиновникам.

Имран Хан обвинил полицию и судебные органы в пытках его помощника после его ареста по обвинению в беспорядках против правительства. Так, в своем выступлении 20 августа он осудил начальника полиции Исламабада и судью, обвинив их в жестоком обращении с Шахбазом Гиллом, находившимся в тюрьме.

Сотни сторонников бывшего премьер-министра собрались возле его дома в Исламабаде после сообщений о расследовании против него, заявив, что они "захватят" столицу, если полиция попытается его задержать.