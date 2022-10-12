В Германии назвали причины роста числа компаний-банкротов

Компании Германии находятся под угрозой разорения из-за ослабления экономики и увеличения затрат. Причины роста числа компаний-банкротов в ФРГ назвали в Институте исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в сентябре число обанкротившихся предприятий в стране выросло на 34 процента по сравнению с 2021 годом. По мнению экспертов, причины этого заключаются не только в резком ухудшении экономической ситуации, но и в стремительном росте цен на энергоносители и другие факторы производства.