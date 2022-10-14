https://news.day.az/world/1503111.html Конспиролог Алекс Джонс заплатит почти $1 млрд за свою теорию заговора - ВИДЕО
Конспиролог Алекс Джонс заплатит почти $1 млрд за свою теорию заговора - ВИДЕО
Сторонника теории заговора Алекса Джонса обязали выплатить 965 миллионов долларов людям, пострадавшим от его ложного утверждения о том, что стрельба в начальной школе "Сэнди Хук" в Коннектикуте была постановкой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в октябре 2012 года 20-летний Адам Питер Лэнза убил 27 человек, в том числе 20 детей, и позже застрелился сам.
Алекс Джонс годами утверждал, что случившееся было частью правительственного заговора.
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