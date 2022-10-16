Певец умер прямо на сцене во время концерта

Гаитянский певец Микабен (Майкл Бенджамин) умер после своего выступления во время концерта группы Carimi в Париже. Об этом сообщает канал BFM.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, певец потерял сознание после выступления, медики делали ему массаж сердца, но спасти не смогли. Артисту был 41 год.