https://news.day.az/world/1503834.html Певец умер прямо на сцене во время концерта - ВИДЕО
Певец умер прямо на сцене во время концерта - ВИДЕО
Гаитянский певец Микабен (Майкл Бенджамин) умер после своего выступления во время концерта группы Carimi в Париже. Об этом сообщает канал BFM.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, певец потерял сознание после выступления, медики делали ему массаж сердца, но спасти не смогли. Артисту был 41 год.
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