Пхеньян объявил о начале финальной стадии ядерной войны с США

Сценарий ядерной войны США с КНДР вступил в финальную фазу, об этом говорится в заявлении северокорейского МИД, текст которого приводит 1 ноября агентство ЦТАК, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как напомнили в ведомстве, с 17 по 28 октября на территории Южной Кореи прошли крупномасштабные учения "Национальная оборона", а всего через несколько дней начались крупнейшие совместные американо-южнокорейские воздушные учения "Бдительный шторм".

По мнению МИД КНДР, нигде в мире не проходят такие военные учения, схожие по интенсивности и участию сил. Пхеньян считает, что учения носят особенно агрессивный характер, а среди отрабатываемых целей - "нанесение удара по стратегическим объектам КНДР во время войны на Корейском полуострове".

"США - единственная страна в мире, главной целью ядерной программы которой является свержение режимов, они должны быть готовы заплатить равнозначную цену в случае попытки применить силу против КНДР", - добавили в ведомстве.

В Пхеньяне призвали США прекратить военные учения в целях деэскалации ситуации. КНДР примет все необходимые меры для защиты суверенитета своей страны, ее территориальной целостности и безопасности народа, говорится в заявлении.

Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения США и Южной Кореи под названием Vigilant Storm начались 31 октября. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.