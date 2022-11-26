В Турции перевернулся автобус - пострадали 20 человек

В турецком городе Диярбакыр перевернулся пассажирский автобус. В результате инцидента пострадали 20 человек, пишет газета Duvar.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство упало в овраг. ДТП произошло на шоссе Диярбакыр-Бисмил.

Издание сообщило, что на месте происшествия работают спасательная служба, медики, полиция и жандармерия.

Сообщается, что некоторые пассажиры самостоятельно пытаются выбраться из перевернувшегося автобуса.