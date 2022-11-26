https://news.day.az/world/1514582.html В Турции перевернулся автобус - пострадали 20 человек - ВИДЕО
В Турции перевернулся автобус - пострадали 20 человек - ВИДЕО
В турецком городе Диярбакыр перевернулся пассажирский автобус. В результате инцидента пострадали 20 человек, пишет газета Duvar.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство упало в овраг. ДТП произошло на шоссе Диярбакыр-Бисмил.
Издание сообщило, что на месте происшествия работают спасательная служба, медики, полиция и жандармерия.
Сообщается, что некоторые пассажиры самостоятельно пытаются выбраться из перевернувшегося автобуса.
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