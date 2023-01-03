В этой стране призывников в армию определит лотерея

Министерство обороны Литвы запустит компьютерную лотерею, при помощи которой из числа военнообязанных намерены отобрать почти 4 тыс. человек для прохождения срочной воинской службы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство страны.

"5 января состоится компьютерный отбор 3,8 тыс. человек, которые в текущем году будут призваны на службу в вооруженных силах", - пояснили в Минобороны Литвы.

Планируется, что за процессом отбора станет наблюдать министр обороны Арвидас Анушаускас, руководители призывной комиссии и представители армии.

Помимо того, для подтверждения прозрачности механизма призыва через лотерею будут задействованы представители общественности.

Подчеркивается, что призывников в Литве значительно больше, чем позволяют финансовые и инфраструктурные возможности для организации срочной девятимесячной службы. На фоне чего принято решение отбирать на службу с применением компьютерной программы с генератором выпадения чисел.