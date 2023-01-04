Японцам предложили крупную сумму за переезд из Токио

Необычный способ решить тяжелые демографические проблемы придумали власти Японии. Они предлагают выплаты по миллиону иен (почти 13 000 манатов - ред.) на ребенка, если семья согласится переехать из Токио в другие регионы, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Повышенный материальный стимул - резкое повышение по сравнению с предыдущей платой за переселение в размере 300 000 иен (примерно 3 900 манатов - ред.) - будет введен в апреле.

Несмотря на то, что в прошлом году население Токио впервые сократилось (тенденция отчасти связана с пандемией коронавируса), политики считают, что необходимо сделать больше, чтобы снизить плотность населения в мегаполисе и побудить людей начать новую жизнь в "немодных" частях страны, где население стареет из-за переезда молодых людей в Токио, Осаку и другие крупные города.

Однако семьи, надеющиеся получить легкие деньги, а потом вернуться в столицу, будут разочарованы. Они должны прожить в новых домах не менее пяти лет, и один член семьи должен работать или планировать открытие нового бизнеса. И существенный момент: те, кто уедет из места переселения до истечения пяти лет, должны будут вернуть деньги.

Чтобы привлечь новых жителей, депрессивные города и деревни Японии выдвинули на первый план прелести сельской жизни или низкую стоимость услуг по уходу за детьми.

Население Японии в 2020-2021 годах сократилось на 644 000 человек. Ожидается, что в 2065 году вместо нынешних 125 млн японцев в стране будут жить 88 млн - снижение на 30%.