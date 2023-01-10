Молдова получила из Германии первые машины из партии БТР "Пиранья"

Молдова получила из Германии первые машины из партии бронетранспортеров "Пиранья", сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Молдавии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В сообщении нет данных о числе полученных бронетранспортеров, как и об общем числе БТР, которые предполагается получить. Известно только, что бронетранспортеры были доставлены в Кишинев от КПП Албица-Леушены на границе с Румынией в специальных трейлерах. Пользователи социальных сетей разместили видеоролики, на котором зафиксировано движение трех таких трейлеров.

Министерство обороны обещало предоставить более полную информацию в четверг, пригласив журналистов в воинскую часть для показа полученной техники.

Согласно сообщению, "правительство Германии предоставит Молдавии партию бронетранспортеров "Пиранья" и другую технику для модернизации возможностей Национальной армии". Это предусмотрено соглашением, подписанным между министерствами обороны двух стран в октябре 2022 года.