https://news.day.az/world/1527954.html В Германии экоактивисты забаррикадировались в доме, где хотят добывать уголь
В Германии экоактивисты забаррикадировались в доме, где хотят добывать уголь
Протестующие экоактивисты забаррикадировались в зданиях и забрались на деревья, чтобы предотвратить расчистку участка для добычи бурого угля на руднике Гарцвайлер, Германия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Полиция штурмует дом, их закидывают мусором и камнями, но ответных действий пока нет. Первые попытки выселить активистов были осуществлены еще вчера, но пока правоохранители не достигли успеха.
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