В Германии экоактивисты забаррикадировались в доме, где хотят добывать уголь

Протестующие экоактивисты забаррикадировались в зданиях и забрались на деревья, чтобы предотвратить расчистку участка для добычи бурого угля на руднике Гарцвайлер, Германия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полиция штурмует дом, их закидывают мусором и камнями, но ответных действий пока нет. Первые попытки выселить активистов были осуществлены еще вчера, но пока правоохранители не достигли успеха.