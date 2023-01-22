Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье о нейтрализации 6 боевиков сирийского крыла террористической организации PПK на севере Сирии, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По данным ведомства, боевики PПK/YPG ликвидированы в зоне антитеррористических операций "Источник мира" и "Щит Евфрата".

В ведомстве подчеркнули решимость борьбы с террористами.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики PПK впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами".

В Иране PПK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).