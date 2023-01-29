В Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки

Восточный Иерусалим этой ночью буквально полыхал. Стычки местных жителей с силовиками обернулись уличными перестрелками. Демонстранты использовали бутылки с зажигательной смесью и камни, оказавшись в осаде, протестующие пустили в ход пиротехнику. В какой-то момент они едва не спалили ближайшие дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, беспорядки вспыхнули сразу после серии терактов в Иерусалиме. По случаю этих атак начались настоящие уличные гуляния. Попытка разогнать шествия, привела к новой конфронтации между жителями местных палестинских лагерей и силовиками.

В это же время, в Тель-Авиве прошла акция против действующих властей. Оппозиция заняла правительственный квартал. Демонстрация началась с минуты молчания в память о погибших, из-за траура митинг проходил без традиционного музыкального сопровождения. В самом правительстве на экстренном заседании решили срочно усилить меры безопасности для этого, патрулировать отдельные регионы будут дополнительные отряды полиции.