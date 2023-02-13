Хулиган из Армении задержан за "магический" обряд в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали бездомного, который проводил обряд с ножом и арматурой у Вечного огня. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Подозрительного мужчину обнаружили на территории Александровского сада. По данным источника, 51-летний гражданин Армении разложил перед собой нож, 40-сантиметровую арматуру и стал произносить слова, похожие на молитву.

Полицейские попросили мужчину прекратить странные действия, однако слова правоохранителей он проигнорировал. Во время задержания бездомный сопротивлялся. В результате в отношении него составили протоколы за хулиганство и неисполнение законных требований полицейских.