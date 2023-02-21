НАТО готов увеличить объемы производства боеприпасов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс провел полную инвентаризацию собственных запасов боеприпасов. Он сделал соответствующее заявление на пресс-конференции с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов", - сказал генсек.

По его словам, страны альянса будут стимулировать свою промышленность, чтобы нарастить их производство.