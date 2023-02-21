https://news.day.az/world/1540184.html НАТО готов увеличить объемы производства боеприпасов - Столтенберг
НАТО готов увеличить объемы производства боеприпасов - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс провел полную инвентаризацию собственных запасов боеприпасов. Он сделал соответствующее заявление на пресс-конференции с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов", - сказал генсек.
По его словам, страны альянса будут стимулировать свою промышленность, чтобы нарастить их производство.
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