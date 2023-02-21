Германия выделила €50 млн на помощь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии

Германия практически удвоила финансовую помощь пострадавшим от мощных землетрясений, произошедших на сирийско-турецкой границе, выделив дополнительно €50 млн. Об этом во вторник журналистам заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В поездке главу МИД Германии сопровождала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. "Как федеральное правительство, мы сегодня выделили новые €50 млн", - сказала Бербок. При этом она уточнила, что €17 млн предназначены для пострадавших в Сирии, а €33 млн предусмотрено для Турции. В общей сложности Германия выделила €108 млн пострадавшим от землетрясений в двух странах.

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В понедельник в провинции Хатай произошли два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8. Число погибших вследствие землетрясений в Турции, как сообщило во вторник турецкое Управление по чрезвычайным ситуациям, возросло до 42 310