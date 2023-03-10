Американский авианосец впервые вышел в море во всеоружии

Новейший американский авианосец Gerald R. Ford впервые вышел на развертывание с полной загрузкой палубной авиации, 10 марта сообщает Military Times, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Как говорится в статье, свое впервые полностью укомплектованное авиакрыло авианосец Gerald R. Ford (CVN-78) несет на учения COMPTUEX, чтобы, приняв в них участие, выйти во всеоружии на боевое развертывание.

С 2022 года Ford уже имеет примерно 80% от списочного состава своего авиакрыла. Теперь многотысячный экипаж корабля почувствует, что такое перемещение техники, вооружений и прочих грузов, а также собственные передвижения по палубам и ангарным отсекам, на 100% заполненным самолетами и экипажем.

Стоит заметить, что в конструкции авианосцев типа Ford командный остров смещен дальше к корме, чем у авианосцев типа Nimitz, освобождая дополнительное пространство для экипажа и позволяя авиакрылу выставлять больше самолетов в полетной готовности. По данным ВМС США, такие компоновочные изменения в сочетании с "некоторыми новыми технологиями" повышают интенсивность вылетов на 30%.

Можно предположить, что под технологиями имеется в виду прежде всего новая электромагнитная катапульта для запуска самолетов (EMALS).