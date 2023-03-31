В Индии загорелся вращающийся высотный ресторан

В индийском округе Панчкула загорелся высотный ресторан. Об этом 31 марта сообщает издание Indian Express.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, пожар вспыхнул на подвесном потолке вращающегося бара-ресторана Aasman, расположенного на 11-м этаже на высоте около 33 м.

"Инцидент произошел около 9:56 утра В ресторане в то время было немного людей. Стойка регистрации и комнаты находятся на первом и втором этажах. К тому времени, когда вспыхнул пожар, люди спустились вниз", - сообщила сотрудница ресторана.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

На кадрах, которые люди разместили в социальных сетях, видны клубы густого и черного дыма над крышей ресторана.