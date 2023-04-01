На Урале женщина карабкалась по проводам и сорвалась с высоты пятого этажа

Жительница Свердловской области впала в кому после падения, передает "КП" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря свердловского ГУ МВД России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, днем 29 марта в Первоуральске женщина попыталась перебраться по проводам с одного дома по улице Советской на другое здание. В какой-то момент, находясь примерно на трети своего пути, пострадавшая упала с высоты пятого этажа.

Видео от свидетелей происшествия было опубликовано в группе "Инцидент Первоуральск" во "Вконтакте".

"Врачи в срочном порядке госпитализировали в реанимационное отделение одной из клиник Первоуральска чудом выжившую после падения с большой высоты гражданку. Ей сейчас оказывают необходимую помощь, но пока она находится в состоянии комы", - прокомментировали ситуацию в ведомстве внутренних дел.

По некоторым данным, потерпевшей 44 года. В день инцидента она находилась дома одна. О причинах, которые побудили женщину совершить такой поступок, до сих пор не сообщалось.