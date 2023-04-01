Маск предупредил США о «большой расплате»

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что США ожидает "большая расплата" из-за низкой рождаемости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом бизнесмен прокомментировал статью агентства Reuters о том, что резервы основного целевого фонда системы соцобеспечения США будут исчерпаны через 10 лет.

Маск предупредил США об опасности.

"Грядет большая расплата из-за низкой рождаемости", - написал предприниматель в Twitter.