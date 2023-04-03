Сына Пашиняна избили в Ереване

2 апреля было совершено нападение на сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом написал в соцсетях спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Вчера также подвергся нападению Ашот Пашинян. Три дня назад на председателя Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна напал депутат от АРФД, ударил его, затем, как заяц, убежал в свою фракцию, в центре Еревана с расстояния около 100 метров совершили провокацию в отношении председателя НС РА, ещё и совершается нападение на сына премьер-министра РА. Это организованная серия провокаций... правовой и политический ответ на это не заставит себя долго ждать", - говорится в публикации Симоняна.