Власти Армении собираются потратить миллионы на пиар и ложь

Пока граждане Армении не могут найти денег, чтобы хотя бы наполовину заполнить холодильник, официальный Ереван собрался потратить огромную сумму на пропаганду и саморекламу в РФ и на Западе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, стало известно, что аппарат премьер-министра приобрел у ООО "Медиа системс" услуги вещания телерадиопрограмм на сумму в 12 млн. 180 тыс. драмов. На эту сумму компания должна будет транслировать программы для армянской аудитории России, США и Европы.

В договоре о купле-продаже не уточняется содержание программ, которые аппарат премьер-министра собирается подготовить для представителей диаспоры.

Еще 7 млн. 290 тыс. перечислено на счет ООО "Ар ев Арт", которое должно оказывать услуги по предоставлению прямых эфиров аппарату премьера.

Примечательно то, что прямые эфиры ранее обеспечивала Общественная телекомпания Армении, кроме того, подобные возможности есть и у ГНКО "Центр по связям с общественностью и информации" аппарата Пашиняна, на который выделяются большие гранты, а сейчас еще и ремонтируется административное здание.

Кроме того, в прошлом году аппарат премьер-министра купил дорогостоящее оборудование для "лайфов".

Армяне задаются вопросом, почему закупаются такие устройства для государства, выплачиваются зарплаты, если потом эти же услуги заказываются у частных компаний? Есть подозрения, что львиная доля выделенных средств будет попросту, как всегда, разграблена.