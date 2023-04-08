Средняя продолжительность жизни в Китае достигнет 80 лет

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Китае в целом, по прогнозам, увеличится до 81,3 года к 2035 году, а у женщин в некоторых богатых районах она достигнет 90 лет. Эти данные из статьи, опубликованной в журнале Lancet Public Health приводит 6 апреля газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Согласно исследованию Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, у женщин в Пекине, Шанхае, провинциях Гуандун и Чжэцзян будет по меньшей мере 50-процентный шанс превысить ожидаемую продолжительность жизни в 90 лет к 2035 году.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении - ключевой показатель здоровья населения -- это количество лет, на которое новорожденный может рассчитывать в среднем при условии, что текущий уровень смертности не изменится, поясняет газета.

Быстро стареющее население Китая вызывает опасения по поводу его экономического роста и общего процветания, поскольку число пенсионеров стремительно растет, а число молодых работников сокращается, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Национальная комиссия здравоохранения объявила в прошлом году, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае в 2021 году составит около 78 лет, что уже выше, чем в Соединенных Штатах (76,1 года).

Ожидается, что к 2035 году в Китае будет проживать более 400 миллионов человек в возрасте 60 лет и старше - примерно столько же, сколько в настоящее время проживает в Соединенных Штатах и Великобритании вместе взятых.

Нынешний пенсионный возраст в Китае один из самых низких в мире - 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин, работающих в офисе, и 50 лет для женщин - "синих воротничков", напоминает издание.