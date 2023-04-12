https://news.day.az/world/1554672.html В Тебризе совершена химатака на женский лицей - ВИДЕО
В Тебризе совершена химатака на женский лицей - ВИДЕО
Связанные с режимом иранских мулл террористические группы организовали химическую атаку на лицей для девочек "Ингилаб" в Тебризе.
Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Были опубликованы кадры машин скорой помощи, стоящих перед учебным заведением.
Информации о числе отравившихся учащихся нет.
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