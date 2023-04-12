В Тебризе совершена химатака на женский лицей
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Связанные с режимом иранских мулл террористические группы организовали химическую атаку на лицей для девочек "Ингилаб" в Тебризе.

Об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Были опубликованы кадры машин скорой помощи, стоящих перед учебным заведением.

Информации о числе отравившихся учащихся нет.