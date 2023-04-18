В Армении арестован полковник за симуляцию болезни во время 44-дневной войны

В Армении арестован заместитель командира воинской части.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете страны.

Следствие обвинило его в симулировании болезни во время 44-дневной войны.

Отмечено, что замкомандира части, несмотря на объявление военного положения во время боев, которые продолжались в Карабахе 44 дня, в период с 10 октября по 3 ноября симулировал болезнь, в течение 23 дней оставаясь на стационарном лечении в медучреждении.

Ему предъявлено обвинение, суд арестовал его сроком на два месяца.