https://news.day.az/world/1556577.html В Армении арестован полковник за симуляцию болезни во время 44-дневной войны
В Армении арестован полковник за симуляцию болезни во время 44-дневной войны
В Армении арестован заместитель командира воинской части.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете страны.
Следствие обвинило его в симулировании болезни во время 44-дневной войны.
Отмечено, что замкомандира части, несмотря на объявление военного положения во время боев, которые продолжались в Карабахе 44 дня, в период с 10 октября по 3 ноября симулировал болезнь, в течение 23 дней оставаясь на стационарном лечении в медучреждении.
Ему предъявлено обвинение, суд арестовал его сроком на два месяца.
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