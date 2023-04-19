Резкий скачок наркомании в Армении

Министерство здравохранения Армении зафиксировало рост наркомании в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила глава ведомства Анаит Аванесян.

По ее словам, больше людей стали обращаться за лечением от наркомании.

Известно, что доступ к наркотикам, особенно среди подростков, увеличивается из-за распространения через соцсети.

Ранее стало известно, что в последние годы также увеличились случаи употребления наркотиков женщинами. В основном это синтетические психостимуляторы.