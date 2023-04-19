https://news.day.az/world/1556967.html Резкий скачок наркомании в Армении
Резкий скачок наркомании в Армении
Министерство здравохранения Армении зафиксировало рост наркомании в стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила глава ведомства Анаит Аванесян.
По ее словам, больше людей стали обращаться за лечением от наркомании.
Известно, что доступ к наркотикам, особенно среди подростков, увеличивается из-за распространения через соцсети.
Ранее стало известно, что в последние годы также увеличились случаи употребления наркотиков женщинами. В основном это синтетические психостимуляторы.
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