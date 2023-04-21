Еще один кандидат готов сразиться за кресло Президента США

Ведущий ток-шоу на радио и бывший кандидат в губернаторы Калифорнии Ларри Элдер объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, он присоединился к растущему кругу претендентов, сражающихся с бывшим президентом Дональдом Трампом в борьбе за выдвижение от республиканцев в 2024 году.

Элдер объявил о своей кандидатуре в прямом эфире во время интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону.

"Америка находится в упадке, но этот упадок не неизбежен. Мы можем вступить в новый золотой век Америки, но мы должны выбрать лидера, который сможет привести нас туда. Вот почему я баллотируюсь в президенты", - считает радиоведущий.

Кандидат в президент США считает, что среди главных вопросов на выборах 2024 года - инфляция, энергетика и безопасность границ.