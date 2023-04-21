Британский министр оставил свой пост

BBC сообщает, что Вице-премьер и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подал сегодня, 21 апреля, передаëт Day.Az со ссылкой на EADaily.

Это произошло после обвинений заместителя главы правительства Риши Сунака в том, что он издевался над сотрудниками (буллинг), работая в разных ведомствах.

О своëм решении ранее в эту пятницу Рааб объявил в Twitter.