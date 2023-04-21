https://news.day.az/world/1557679.html Британский министр оставил свой пост
Британский министр оставил свой пост
BBC сообщает, что Вице-премьер и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подал сегодня, 21 апреля, передаëт Day.Az со ссылкой на EADaily.
Это произошло после обвинений заместителя главы правительства Риши Сунака в том, что он издевался над сотрудниками (буллинг), работая в разных ведомствах.
О своëм решении ранее в эту пятницу Рааб объявил в Twitter.
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