https://news.day.az/world/1557788.html Масштабный пожар бушует в Красноярске - ВИДЕО
Масштабный пожар бушует в Красноярске - ВИДЕО
Огромный пожар бушует в Красноярске. Вечером 21 апреля загорелся склад.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь распространился на площади в 1600 квадратных метров.
Из-за сильного возгорания была угроза, что пожар перекинется на стоящий рядом жилой дом. Сотрудники МЧС смогли справиться с угрозой и отвести огонь подальше.
На месте продолжают работать 54 спасателя и 12 единиц техники.
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