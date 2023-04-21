Масштабный пожар бушует в Красноярске

Огромный пожар бушует в Красноярске. Вечером 21 апреля загорелся склад.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, огонь распространился на площади в 1600 квадратных метров.

Из-за сильного возгорания была угроза, что пожар перекинется на стоящий рядом жилой дом. Сотрудники МЧС смогли справиться с угрозой и отвести огонь подальше.

На месте продолжают работать 54 спасателя и 12 единиц техники.