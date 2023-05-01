https://news.day.az/world/1560411.html Ереван обвиняет Москву в препятствовании ввоза военной техники
Ереван обвиняет Москву в препятствовании ввоза военной техники
Гаяне Абрамян, экс-депутат Национального Собрания (Парламент) Армении в ходе обсуждения на Общественном телевидение Армении снова обвинила Россию в саботировании Армении.
"Россия препятствует ввозу через территорию Ирана в Армению купленной военной техники из Индии. Россия не должна мешать, если не помогает, то, по крайней мере, она не должна мешать нам ввозить купленное нами оружие", - продолжила обвинения Абрамян.
Напомним, это не первое обвинение в адрес России, звучащее из Еревана. Ранее, армянские СМИ обвинили Россию в преднамеренном обрушении армянской экономики.
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