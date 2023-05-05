Армения потеряла сухопутную связь с Россией

Власти Грузии из-за ремонтных работ на таможенно-пропускном пункте "Казбеги - Верхний Ларс" на границе с Россией с 5 мая на месяц закроют проезды для легковых автомобилей. Об этом в Facebook сообщила служба доходов грузинского Минфина, передает Day.Az.

"С 5 мая в течение одного месяца из-за строительно-реабилитационных работ (с целью возведения новых проездов для легковых транспортных средств) временно будет приостановлена работа действующих проездов для легковых автомобилей", - говорится в заявлении.

Таким образом, легковой автотранспорт с определенными задержками сможет проезжать через проезды, предназначенные для грузовых транспортных средств.

КПП Верхний Ларс является единственным легальным пограничным переходом между Россией и Грузией, который периодически закрывается в связи с погодными условиями.

Отметим, что в связи с отсутствием общей границы у Армении и России, данный КПП является единственно возможным путем связи для Еревана с Москвой.

Это приведет к тому, что Армения потеряет доступ к своему основному торговому партнеру. Не смотря на то, что работы будут проходить месяц, это может нанести удар армянскому бизнесу, для которого жизненно важны операции на российском рынке. Также, это приведет к некоторому ограничению поступлению денежных вливаний в армянскую экономику и отрицательно скажется на объеме торговых операций между странами.