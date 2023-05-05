Армения "дала заднюю"

Установление мемориала "героям" операции "Немезис" не выражает официальную политику Армении и ее руководства. Как передает Day.Az, об этом спикер парламента Ален Симонян заявил на брифинге в Анкаре.

"Внешнюю политику в Республике Армения определяют премьер-министр и министерство иностранных дел. Вы все являетесь очевидцами тех решений или разъяснений, которые озвучивались на этом уровне. Мы должны понимать, что всегда можем найти причины или оправдания для ухудшения отношений, если у нас есть к этому желание. Может быть, я мог бы найти тысячи причин, чтобы не приезжать в Турцию. Но я здесь и хочу представить турецкой общественности, что Армения готова к миру", - заявил спикер парламента РА.

Таким образом, Армения снова отправила смешаные сигналы Турции в надежде на то, что Анкара сделает уступку в вопросе открытия воздушного пространства для армянских судов.