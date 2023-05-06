В Армении задержан глава общины Чамбарак Вазген Адамян.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель партии "Демократическая альтернатива" Сурен Суренянц в социальных сетях.

"Член нашей политической команды, глава общины Чамбарак Гегаркуникской области Армении Вазген Адамян действительно задержан - из-за ссоры со служащими Патрульной службы.

Я глубоко убежден, что Вазген преступления не совершал, однако пока воздержусь от оценок, дожидаясь сведений от наших адвокатов. Позднее представим свою оценку".