https://news.day.az/world/1562039.html В Армении задержан глава общины
В Армении задержан глава общины
В Армении задержан глава общины Чамбарак Вазген Адамян.
Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель партии "Демократическая альтернатива" Сурен Суренянц в социальных сетях.
"Член нашей политической команды, глава общины Чамбарак Гегаркуникской области Армении Вазген Адамян действительно задержан - из-за ссоры со служащими Патрульной службы.
Я глубоко убежден, что Вазген преступления не совершал, однако пока воздержусь от оценок, дожидаясь сведений от наших адвокатов. Позднее представим свою оценку".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре