Роберт Кочарян планирует побег из Армении

После длительного перерыва Роберт Кочарян накануне провел заседание с группой депутатов фракции "Армения", однако больше половины членов фракции не были приглашены, а присутствовавшие вчера отказывались сообщить подробности, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Агнеса Хамоян (оппозиционный депутат - прим. ред.) отметила, что обсуждались текущие вопросы, ничего экстраординарного не было. Между тем, распространяются упорные слухи, что Роберт Кочарян намерен покинуть Армению всей семьей. Его младший сын решил переехать в США с семьей: его трое детей родились в США, а другие - в Греции.

Как передает наш источник, переводят заграницу даже те бизнесы, которые возможно. В офисе Роберта Кочаряна вчера упорно не отвечали на наши звонки. Уверены, что сегодня поспешат с энтузиазмом опровергнуть новость. Подобный непрозрачный и конспиративный образ действий присущ всем партиям и политическим кругам Армении, будь то власти или оппозиция", - пишет армянские СМИ.