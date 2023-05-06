Терпение ЕС в отношении Армении иссякает

Европейский Союз в рамках борьбы с обходом санкций в отношении России должен в будущем иметь возможность ограничить экспорт товаров в третьи страны, в том числе и в Армению.

Как передает Day.Az со ссылкой на DW, об этом говорится в предложении Еврокомиссии относительно 11-го санкционного пакета ЕС против России.

Предложение Еврокомиссии будет 10 мая рассмотрено в Брюсселе постоянными представителями 27 стран ЕС. Сообщается, что Брюссель планирует принять решение о наложении ограничений до конца мая.

Ранее, The Financial Times писал о том, что Евросоюз обсуждает введение экспортных ограничений в отношении стран, которе реэкспортируют санкционную продукцию в Россию. Сообщалось о всплеске реэкспорта чипов и других электронных компонентов из Армении в Россию. Так, в Россию поставляются восемь конкретных типов этих чипов, имеющих ключевое значение для производства оружия.