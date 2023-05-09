Армения огрызнулась на Турцию
Армения выступила с позиции силы по отношению к Турции. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян раскрыл позицию Еревана по отношению к переговорам с Анкарой, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Позиция Армении по вопросу урегулирования отношений с Турцией не изменилась, урегулирование должно проходить без предусловий", - отметил Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
Также секретарь совбеза коснулся провокационного памятника "Нeмезис", который явился причиной справедливого недовольства Анкары.
Что касается установки памятника "Немезис", то памятник был установлен не в результате политического решения, но это внутреннее дело Армении".
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