Разоблачена преступная схема армянской мерии
Мэрия Еревана планирует приобрести троллейбусы на 21 000 долларов дороже.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, представитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян пишет:
"Бездействие правоохранительных органов по части возможных злоупотреблений приобретения троллейбусов мэрией Еревана фиксирует новые "успехи". В июне 2022 года был проведен тендер на приобретение 15 китайских троллейбусов, цена одного троллейбуса составляет 337 000 долларов. И вот, с апреля 2023 года объявлен новый тендер на приобретение ещё 15 китайских троллейбусов по цене равной уже 358.000 долларам - на 21 000 долларов дороже. В итоге мэрия планирует приобрести троллейбусы на 21 000 долларов дороже, а это, в свою очередь, приведет к растрате более 300 тысяч долларов бюджетных средств".
Весьма вероятно, что мерия Еревана использует данную схему для распила бюджетных денег, которые в последствии осядут в карманах местных чиновников.
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