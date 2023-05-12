Сотрудник минобороны Армении попался на взятке

Сотрудник призывного отдела Министерства обороны по Араратской области А. Т. получил взятку в размере 11 000 долларов США за совершение противоправного действия в пользу призывника.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, следствие выяснило, что отец призывника через своего знакомого Р.А. договорился с сотрудником военкомата А.Т. организовать отсрочку путем фальсификации медицинских документов.

30 марта 2023 года отец призывника через Р. А. передал чиновнику часть заранее оговоренной суммы взятки - 1000 долларов США, а 7 апреля 2023 года перечислил ему еще 6000 долларов США. После этого Р. А., с согласия чиновника Министерства обороны А. Т. взял с отца призывника обещание заплатить остальную часть суммы.

"11 мая 2023 года А. Т. и лицо, давшее взятку последнему, задержаны", - говорится в сообщении.

В суд представлено ходатайство об аресте А.Т. Предварительное следствие продолжается.