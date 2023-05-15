Строгое предупреждение Армении от ЕАБР

Евразийский Банк Развития ЕАБР ждет результатов новой экологической экспертизы Амулсарского рудника, сказал заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Денис Ильин, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Хочется убедиться, что все будет сделано правильно. И это будет сделано под нашим контролем - мы знаем, кто и что делает. И это результат, на который мы можем рассчитывать. Потому что, если мы свое имя ставим на стол, то мы должны быть уверены, что там все в порядке", - сказал Ильин.

По предварительным оценкам, итоги экспертизы появятся до конца августа. Анализ проводит компания Hatch. Есть и отдельный экологический консультант, с которым работает банк. На прошлой неделе его представители посетили место разработки рудника.

"Думаю, к концу лета будет некая определенность и с точки зрения проекта - двигается ли проект вперед или нет. Если экспертиза не удовлетворит, проект делать не будем", - отметил Ильин.

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