Ирану угрожает массовая эммиграция

Согласно недавнему опросу, проведенному среди пользователей социальных сетей, около 93 процентов иранцев задумывались об эмиграции за пределы страны в какой-то момент своей жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, группа представила основные результаты опроса в статье, заявив, что около половины респондентов заявили, что предприняли практические шаги, чтобы покинуть страну.

Люди с высшим образованием с большей вероятностью были склонны к эмиграции.

Более половины респондентов говорят, что рассматривали возможность эмиграции в период с 2009 по 2019 год.

Почти половина респондентов заявила, что впервые задумались об эмиграции в возрасте от 20 до 30 лет.

Доклад выходит на фоне растущей обеспокоенности тем, что многие квалифицированные рабочие и высокообразованные специалисты покидают страну.

"Безнадежность, экономическая нестабильность и упадок основных свобод, таких как бесплатный интернет", наряду с другими экономическими, социальными и политическими факторами, вызвали быстрый рост эмиграции, отмечается в статье.

По данным Iran Open Data, в опросе приняли участие 1567 иранских пользователей социальных сетей. Среди опрошенных 72% мужчин и 27% женщин, 97% из них заявили, что живут в городских районах, в основном в Тегеране. Средний заявленный возраст респондентов составил 34 года.

Социальная ситуация остается сложной в Иране. Ранее мы сообщали об акциях протестов пенсионеров, которые требовали улучшения жилищных условий.