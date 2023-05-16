Армения собирает резервистов

В Армении с 1 августа по 13 октября 2023 г. состоятся сборы резервистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, проект решения представило Министерство обороны Армении.

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью усовершенствования воинских навыков, подготовки и переподготовки составов рядовых, прапорщиков и офицеров первой группы резервистов, привлечения резервистов к боевому дежурству по мере необходимости, а также задействования транспортных средств органов с военно-транспортными обязанностями для обеспечения учебных сборов.

В учебных сборах примут участие до 2352 граждан. В ходе объявленных учебных сборов каждый гражданин будет привлечен в них на срок не более 25 календарных дней.